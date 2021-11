De Indiase premier Narendra Modi gaat de omstreden landbouwwetten in het land intrekken. Het besluit valt ruim een jaar na het begin van protesten tegen de wetgeving, die volgens boeren negatieve gevolgen zou hebben voor hun inkomen.

'We hebben besloten de drie landbouwwetten in te trekken. We zullen het constitutionele proces voor de intrekking van deze drie wetten starten tijdens de parlementaire zitting die eind deze maand begint,' zei premier Modi in een toespraak tot de natie. De landbouwhervormingen werden in september 2020 goedgekeurd om landbouwers in staat te stellen hun producten te verkopen aan kopers van hun keuze, in plaats van zich uitsluitend te wenden tot door de staat gereguleerde groothandelsmarkten met minimumprijzen. Het parlement keurde de wetten in september vorig jaar goed, maar de invoering ervan bleef uit.

Er volgden grote boerenprotesten in heel India. Daarbij werden wegen geblokkeerd door diverse landbouwvoertuigen. Ook werden er hongerstakingen en sit-ins gehouden. Bij de acties zijn meerdere doden gevallen. Sindsdien kamperen de boeren op de wegen buiten New Delhi, waar een solidariteitsnetwerk is opgezet. Elke dag leveren tractoren er karren met hout en voedsel. Het landbouwprotest is een van de grootste uitdagingen waar het land voor staat sinds premier Modi in 2014 aan de macht kwam.

