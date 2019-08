Carrie Lam, de regeringsleider van Hongkong, hoopt dat de afwezigheid van geweld tijdens de grote manifestatie voor democratie van zondag een 'terugkeer naar de kalmte' inluidt in de voormalige Britse kolonie. Ze wil wel niet ingaan op de vragen van de manifestanten. Ze is wel bereid tot dialoog.

Honderdduizenden mensen kwamen zondag op straat in hartje Hongkong voor een nieuwe massamanifestatie. In tegenstelling tot de manifestaties van de weken voordien, vonden er deze keer geen rellen plaats tussen radicale manifestanten en de politie. 'Ik hoop uit gans mijn hart dat dit het begin markeert van een terugkeer naar de kalmte in de samenleving en een einde aan het geweld', aldus Lam tijdens een persconferentie op televisie.

De politieke crisis in Hongkong komt voort uit een wetsontwerp die uitwijzingen naar China zou mogelijk maken. Dat ontwerp is afgewezen, maar de manifestanten willen dat volledig wordt afgezien van het plan. Ook willen ze dat Lam ontslag neemt en dat er een onderzoek komt naar het gebruik van geweld door de politie tegen manifestanten. Lam zei dat sinds het begin van de protestbeweging op 9 juni, 174 klachten zijn ingediend. Ze zei dat de toezichthouder op de politie, waarvan het hoofd door haar is benoemd, een 'diepgaand' onderzoek zal voeren.

Zo'n intern onderzoek zal de manifestanten niet tevreden stellen, die een onafhankelijk onderzoek willen. Lam sprak dinsdag verzoenende taal, maar weigerde het wetsontwerp over de uitwijzingen volledig te laten vallen. Dat ontwerp is nu officieel opgeschort, maar dat is niet genoeg in de ogen van de manifestanten. 'Het wetsontwerp is dood', zei ze. 'We voorzien niet dat ontwerp te reanimeren.'

De regeringsleidster zei wel bereid te zijn tot dialoog. 'We zullen onmiddellijk een platform voor dialoog starten met mensen van elke rang en stand. Dit is iets wat we willen doen op een heel eerlijke en nederige manier', zei ze. Volgens haar willen functionarissen 'zo snel mogelijk de gemeenschap aanspreken'. In Hongkong vinden sinds 9 juni protesten plaats. De voormalige Britse kolonie is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.