Soedan kan uit de crisis geraken als de afgezette regering kan terugkeren. Dat heeft de Soedanese premier Abdallah Hamdok verklaard. Hij wordt nog steeds thuis bewaakt na de staatsgreep van vorige week.

Hamdok pleit ook voor de vrijlating van de andere regeringsleden die nog altijd vermist zijn. Dat staat in een verklaring van het ministerie van Informatie. 'Het is noodzakelijk terug te keren naar de situatie zoals die was op 24 oktober (de dag voor de staatsgreep, nvdr.)', klinkt het. Het leger greep vorige week de macht in het Oost-Afrikaanse land en premier Abdallah Hamdok werd door onbekende mannen gearresteerd. Generaal Abdel Fattah al-Burhan kondigde aan dat de burgerleden van de overgangsregering van het land werden ontslagen en riep de noodtoestand uit. De militaire leiding reageert met harde hand tegen anti-putschbetogers en hun 'burgerlijke ongehoorzaamheid'.