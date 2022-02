Japan blijft bij zijn beleid om geen kernwapens te bezitten. Premier Fumio Kishida heeft maandag duidelijk gemaakt dat Japan vasthoudt aan zijn drie principes: geen kernwapens bouwen, ze niet bezitten en niet toestaan dat ze op eigen bodem worden gestationeerd.

Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo.

De uitspraken van Kishida zijn een reactie op zijn partijgenoot en oud-premier Shinzo Abe. Die had zich zondag uitgesproken voor een debat over kernwapens met het oog op de Russische invasie in Oekraïne.

Hij noemde onder meer de mogelijkheid om Amerikaanse kernwapens in eigen land toe te laten, zoals dat ook het geval is voor de landen die lid zijn van de NAVO. Maar dat zou niet verenigbaar zijn met de drie principes van Japan, aldus Kishida.

Dreiging

De discussie kadert in het nieuws rond een door het Kremlin verspreide video, waarin de Russische president Vladimir Poetin zondag beval om 'ontradingsmacht' van het Russische leger, die een nucleaire component bevat, in speciale staat van paraatheid te brengen.

Hij rechtvaardigt die beslissing door te verwijzen naar 'de oorlogszuchtige verklaringen van de NAVO' ten aanzien van Rusland.

Volg hier al onze updates over de Oekraïne-oorlog.

Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo.De uitspraken van Kishida zijn een reactie op zijn partijgenoot en oud-premier Shinzo Abe. Die had zich zondag uitgesproken voor een debat over kernwapens met het oog op de Russische invasie in Oekraïne. Hij noemde onder meer de mogelijkheid om Amerikaanse kernwapens in eigen land toe te laten, zoals dat ook het geval is voor de landen die lid zijn van de NAVO. Maar dat zou niet verenigbaar zijn met de drie principes van Japan, aldus Kishida.De discussie kadert in het nieuws rond een door het Kremlin verspreide video, waarin de Russische president Vladimir Poetin zondag beval om 'ontradingsmacht' van het Russische leger, die een nucleaire component bevat, in speciale staat van paraatheid te brengen. Hij rechtvaardigt die beslissing door te verwijzen naar 'de oorlogszuchtige verklaringen van de NAVO' ten aanzien van Rusland. Volg hier al onze updates over de Oekraïne-oorlog.