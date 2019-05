Ontslagnemend premier Charles Michel (MR) zal zaterdag de begrafenis van de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi wa Mulumba niet bijwonen, hoewel de Congolese autoriteiten hem uitnodigden. "De premier gaat niet naar Kinshasa gezien zijn agenda", zei een van zijn woordvoerders donderdag.

Vorige week donderdag kondigden de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo aan dat zowel premier Michel als de Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd zouden worden op Tshisekedi's uitvaart, die zaterdag eindigt met de begraving van zijn lichaam in N'Sele, gelegen aan de oostelijke rand van Kinshasa.

"België zal worden vertegenwoordigd door zijn zaakgelastigde", klonk het bij zijn entourage. Premier Michel is naast premier ook voorzitter van zijn partij MR. In die hoedanigheid is hij betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe federale en Waalse regeringen. Michel laat zich vervangen door zaakgelastigde Philippe Brochain, die dienst doet als missiehoofd van de Belgische ambassade in Kinshasa bij afwezigheid van een ambassadeur.

De laatste Belgische ambassadeur in Congo, Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele, is in januari 2018 teruggekeerd naar Brussel in de nasleep van een crisis tussen de Belgische en Congolese regeringen over het uitstel van de parlementsverkiezingen in Congo. Met het aantreden van de nieuwe president Félix Tshisekedi, de zoon van Etienne Tshisekedi, lijkt die crisis voorbij te zijn. België heeft opnieuw de toestemming gekregen om een ambassadeur in Kinshasa te vestigen. Dat zal diplomaat Johan Indekeu zijn, die in augustus zijn functie opneemt.