In Portugal zijn zondag om 9 uur Belgische tijd de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. De socialistische partij van premier Antonio Costa wordt volgens peilingen de grootste partij, maar het lijkt erop dat ze opnieuw geen absolute meerderheid zal halen. Om 21 uur Belgische tijd worden de eerste exitpolls verwacht.

Indien de socialisten inderdaad geen absolute meerderheid halen, moeten ze opnieuw op zoek gaan naar steun. Costa's bondgenoten in de huidige regering, het Linkse Blok en de Communisten, halen volgens de peiling respectievelijk 10 en 6 procent. Een andere optie zou de kleinere groene partij PAN zijn als partner, die een minder strikte ideologie volgt.

Portugal is volgens persbureau Reuters een van de vijf EU-landen zonder extreemrechtse partij in de regering, naast het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Luxemburg. The Guardian noemt Portugal mede daarom 'een baken van sociale democratie' en de kans is klein dat daar na de verkiezingen verandering in zal komen. De twee extreemrechtse partijen, de Nationale Renovatiepartij (PNR) en Chega, krijgen volgens de peilingen beide minder dan 1 procent van de stemmen achter hun naam.

Meer dan 9 miljoen Portugezen mogen hun stem uitbrengen, voor de 230 zitjes in het parlement.