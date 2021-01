Marcelo Rebelo de Sousa, de uittredende president van Portugal, is zondag herverkozen bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.

Dat blijkt uit prognoses van lokale televisiestations. Op de tweede plaats komt het socialistische ex-europarlementslid Ana Gomes, op de derde plaats de extreemrechtse kandidaat André Ventura.

De 72-jarige Rebelo de Sousa, een gematigde conservatief, zou tussen de 57 en 62 procent van de stemmen behalen, wat een tweede ronde van de verkiezingen op 14 februari overbodig zou maken.

Er was zondag een goede opkomst voor de verkiezingen. Aan veel stembureaus stonden lange wachtrijen. Portugal wordt nochtans hard getroffen door de coronacrisis. In de strijd tegen het coronavirus is een algemene lockdown van kracht. De Portugezen moeten verplicht thuisblijven, maar voor de verkiezingen werd een uitzondering gemaakt.

Als de prognoses kloppen, kan Rebelo de Sousa aan een tweede ambtstermijn van vijf jaar beginnen. De president in Portugal heeft geen uitvoerende bevoegdheden, maar treedt op als scheidsrechter in geval van een politieke crisis. Officiële resultaten worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.

Dat blijkt uit prognoses van lokale televisiestations. Op de tweede plaats komt het socialistische ex-europarlementslid Ana Gomes, op de derde plaats de extreemrechtse kandidaat André Ventura.De 72-jarige Rebelo de Sousa, een gematigde conservatief, zou tussen de 57 en 62 procent van de stemmen behalen, wat een tweede ronde van de verkiezingen op 14 februari overbodig zou maken. Er was zondag een goede opkomst voor de verkiezingen. Aan veel stembureaus stonden lange wachtrijen. Portugal wordt nochtans hard getroffen door de coronacrisis. In de strijd tegen het coronavirus is een algemene lockdown van kracht. De Portugezen moeten verplicht thuisblijven, maar voor de verkiezingen werd een uitzondering gemaakt. Als de prognoses kloppen, kan Rebelo de Sousa aan een tweede ambtstermijn van vijf jaar beginnen. De president in Portugal heeft geen uitvoerende bevoegdheden, maar treedt op als scheidsrechter in geval van een politieke crisis. Officiële resultaten worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.