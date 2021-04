Oud-premier van Portugal José Sócrates moet terechtstaan voor witwassen en het vervalsen van documenten. Een rechtbank in Lissabon heeft daarvoor na jaren de weg vrijgemaakt.

De rechters schrapten echter drie aanklachten waarin de 63-jarige socialist van andere corrupte praktijken werd beschuldigd. De openbare aanklagers beschuldigen Sócrates ervan 34 miljoen euro van drie bedrijven in zijn zak te hebben gestoken toen hij tussen 2005 en 2011 aan de macht was. Sócrates werd in oktober 2017 na vier jaar onderzoek officieel aangeklaagd voor onder meer fraude en witwassen. Hij had toen al meer dan negen maanden in de cel gezeten omdat de autoriteiten vreesden dat hij het onderzoek zou beïnvloeden.

Sócrates heeft de beschuldigingen altijd ontkend en die politiek gemotiveerd genoemd.

