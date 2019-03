Porosjenko en Zelensky naar tweede ronde van Oekraïense presidentsverkiezingen

Huidig president Petro Porosjenko en de acteur/komiek Volodymyr Zelensky worden de overblijvende kandidaten voor de tweede ronde van Oekraïense presidentsverkiezingen. Dat blijkt althans uit de exitpolls die zondag werden uitgevoerd.

De politieke nieuwkomer Zelensky gaat met een score van 30,4 procent ruim aan de leiding. Porosjenko haalt 17,8 procent en weet daarmee gewezen premier Joelia Timosjenko (14,2 procent) van de tweede plaats te houden, zo blijkt uit de exitpolls die werden uitgevoerd door een consortium van peilingbureaus.

Andere exitpolls die in de Oekraïense media verschijnen, tonen lichte afwijkingen, maar plaatsen de drie topkandidaten wel altijd in dezelfde volgorde.

Als de gegevens bevestigd worden, dan wordt de eerste ronde gewonnen door een man zonder enige politieke ervaring. Zelensky is vooral bekend als acteur. Opvallend is zijn rol in het televisieprogramma "Dienaar van het Volk": daarin speelt hij een leerkracht geschiedenis die het, ondanks een gebrek aan politieke ervaring, plots tot president schopt.

Zijn hoge score toont volgens waarnemers aan dat de Oekraïeners de in schandalen verwikkelde elite moe en zijn. 'Vandaag start een nieuw leven, zonder corruptie', verklaarde de 41-jarige presidentskandidaat zondag in Kiev.

De Oekraïense politie heeft in totaal al meer dan 1.600 meldingen binnengekregen van inbreuken op de verkiezingswet.

De meeste overtredingen - meer dan honderd - hadden te maken met illegale campagnes, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken op zijn Facebookpagina. De presidentskandidaten mogen immers niet tot vlak voor de start van de eigenlijke verkiezingen campagne blijven voeren.

Daarnaast waren er ook bijna honderd klachten over het fotograferen van het stembiljet. Pogingen om stemmers om te kopen of stembiljetten te beschadigen, waren goed voor telkens een dertigtal meldingen.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) brengt maandag een rapport uit over het verloop van de verkiezingen.

De tweede ronde vindt op zondag 21 april plaats.