De huidige Servische president Aleksandar Vucic lijkt de duidelijke winnaar te worden van de Servische presidentsverkiezingen. Dat blijkt uit eerste analyses van de resultaten op basis van driekwart van de stemmen.

Volgens twee verschillende instituten kreeg Vucic zondag ongeveer 59 procent van de stemmen. Zijn sterkste uitdager, Zdravko Ponos, moest het stellen met ongeveer 17,6 procent van de stemmen. In het parlement stond Vucic's partij, de Servische Vooruitgangspartij (SNS), op de eerste plaats met 43 procent, gevolgd door de coalitie Verenigd voor de Overwinning van Servië (13 procent).

De Russische invasie in Oekraïne eind februari veranderde de loop van de verkiezingscampagne. Die moest volgens commentatoren toegespitst zijn op het milieu, corruptie en rechten. Vucic, door tegenstrevers beschuldigd van autoritarisme, greep de oorlog echter in zijn voordeel aan. Hij stelde zichzelf voor als de enige kapitein die in staat is het schip in stormachtig weer te besturen

