Populaire senator Sherrod Brown doet niet mee aan race om Witte Huis

Brown geniet een grote populariteit onder de arbeiders en in combinatie met zijn progressieve beleid maakte dat van hem een gevaarlijke tegenstander voor de huidige Republikeinse president Donald Trump.

'Ik blijf vechten voor de arbeiders van het hele land. En ik zal mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat in 2020 een Democratische president en een Democratische Senaat wordt gekozen', schreef de 66-jarige senator op Twitter. 'De beste plaats van waaruit ik die strijd kan leveren, is de Amerikaanse Senaat', voegde hij er nog aan toe.

I will keep fighting for all workers across the country. And I will do everything I can to elect a Democratic President and a Democratic Senate in 2020. The best place for me to make that fight is in the United States Senate.



Believe me, we will fight.