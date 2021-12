Jaros Kaczynski, de Poolse vicepremier en leider van de nationalistische regeringspartij PiS, beschuldigt de nieuwe Duitse regering ervan de Europese Unie te willen veranderen in een 'Vierde Rijk'.

Ook andere vooraanstaande politici van PiS maakten in hun lezing van de intenties van de coalitie in Berlijn al de verwijzing naar het 'Derde Rijk' tijdens het naziregime van Adolf Hitler.

De Duitse coalitie van sociaaldemocraten, liberalen en groenen heeft zich bij haar aantreden voorgenomen om te ijveren voor de verdere ontwikkeling van een federale Europese staat. Dat heeft bij de nationalistische regering in buurland Polen als een rode lap op een stier gewerkt. Het zou betekenen dat Polen 'zijn recht op zelfbeschikking' zou afgepakt worden, stelt Kaczynski vrijdag in de krant Gazeta Polska.

'Niet verwerpelijk'

Dat de PiS daarbij een 'Vierde Rijk' in de mond neemt, is volgens Kaczynski 'niet verwerpelijk'. Het verwijst immers niet naar een opvolger voor het 'Derde Rijk' onder Hitler, zo legde de sterke man van de regeringspartij uit, maar veeleer naar het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie met zijn losse verzameling van vele staten, stadstaten en kerkelijke gebieden.

In het coalitie-akkoord vraagt de nieuwe Duitse regering ook een strengere aanpak van lidstaten die de fundamenten van de rechtsstaat ondermijnen. De Poolse regering zit al jaren op ramkoers met de Europese Commissie over gerechtelijke hervormingen in het land. Volgens de Commissie ondermijnen die de onafhankelijkheid van de rechters tegenover de regering.

