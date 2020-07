De Poolse ontslagnemende president Andrzej Duda ligt, met 99,97 procent van de stemmen geteld, nipt voor op zijn tegenstander Rafal Trzaskowski.

Duda is goed voor 51,21 procent van de stemmen, meldt kiescommissie PKW maandagvoormiddag. Duda was de kandidaat voor regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Trzaskowski, de liberale burgemeester van hoofdstad Warschau, haalde voor het Burgerplatform 48,79 procent van de stemmen binnen.

Dankzij de winst van Duda vermijdt PiS een scenario waarin de wetgeving die het door de regeringspartij gecontroleerde parlement goedkeurt een veto zou krijgen van de liberale president.

Dat de liberale kandidaat het toch nog zo spannend kon maken, is echter onverwacht. De opkomst was, met 68,12 procent, ongewoon hoog. De stemmen uit de resterende stembureaus zullen het eindresultaat 'niet significant meer veranderen', aldus de voorzitter van de kiescommissie tijdens een persconferentie.

