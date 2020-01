De Poolse president Andrzej Duda wil op 23 januari in Jeruzalem niet deelnemen aan ceremonie waarop de Holocaust herdacht wordt, omdat hij niet de gelegenheid krijgt om een toespraak te houden op die herdenking.

Op 23 januari vindt aan Yad Vashem, het memoriaal voor de slachtoffers van de Holocaust, in Jeruzalem het Wereld Holocaust Forum plaats. Het zal dan 75 jaar geleden zijn dat het concentratiekamp in de Poolse stad Auschwitz bevrijd werd. De Poolse president heeft dinsdag duidelijk gemaakt dat hij niet langer van plan is om voor die gelegenheid naar Israël af te zakken. 'Ofwel zal Polen de mogelijkheid krijgen om het woord te nemen, ofwel zal de president van de republiek niet kunnen deelnemen aan het evenement', zo verklaarde hij op een persconferentie.

Warschau heeft via diplomatieke kanalen nog geprobeerd om spreektijd af te dwingen, maar die pogingen hebben geen resultaat opgeleverd. 'Ik zie niet in waarom de leiders van Rusland, Duitsland en Frankrijk en de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zouden kunnen spreken bij die gelegenheid, maar de Poolse president niet.' Duda benadrukt dat bij de zes miljoen Holocaustslachtoffers drie miljoen Poolse joden zaten.

De onvrede van Duda komt onder meer voort uit het recente conflict tussen Polen en Rusland over het uitbreken van WOII. De Russische president Vladimir Poetin heeft Polen er onlangs nog van beschuldigd een 'bondgenootschap' te hebben gesloten met Hitler aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Die uitspraak heeft de woede opgewekt van Warschau. Tot ergernis van Duda is Poetin bovendien een van de belangrijkste sprekers op de herdenkingsplechtigheid in Jeruzalem.

Polen organiseert op 27 januari eveneens een plechtigheid om de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger te herdenken. Verschillende staats- en regeringsleiders zullen dan aanwezig zijn, maar de Russische president heeft geen uitnodiging gekregen.

