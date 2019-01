Poolse premier: 'Warschau op zelfde golflengte als Salvini voor verschillende EU-problemen'

De uitspraken van Morawiecki werden uitgezonden door de Amerikaanse zender CNBC, enkele uren voor Salvini in Warschau aankomt. De Italiaan heeft ontmoetingen gepland met onder meer Jaroslaw Kaczynski, de machtige leider van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De twee zullen het waarschijnlijk hebben over een samenwerking bij de Europese verkiezingen: als PiS, de Lega en andere nationalistische partijen in mei sterk scoren kan dat de machtsverhoudingen in het Europees parlement wijzigen.

'In heel gelijkaardige zaken worden verschillende landen, lidstaten, door Brussel op een verschillende manier behandeld', zei Morawiecki. 'Dat lijkt op de definitie voor discriminatie, toch? Eén land heeft een begrotingstekort van 2,4 pct (Italië, nvdr.), een ander een tekort van meer dan 3 pct (Frankrijk, nvdr.). De Maastrichtnorm ligt op 3 pct, maar toch worden die landen om andere redenen verschillend behandeld.'