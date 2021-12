Bij het eerste bezoek van de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan buurland Polen heeft premier Mateusz Morawiecki zondag scherpe kritiek geuit op de Europese ambitie van de nieuwe coalitie in Berlijn. 'Uniformiteit en egalitarisme is geen goede aanpak', zo hekelde hij de Duitse plannen voor meer Europese integratie.

Op zijn eerste uitjes als bondskanselier naar Parijs en Brussel kwam Scholz de voorbije dagen voornamelijk gelijkgestemde staatslieden tegen. In Warschau daarentegen trof de sociaaldemocraat zondag één van de voornaamste stemmen van de nationalistische stroming in Europa. Morawiecki maakte Scholz duidelijk dat een federaal Europa in Polen als 'democratisch centralisme, bureaucratisch centralisme' wordt beschouwd. 'Europa zal sterk zijn als het een Europa van natiestaten is', betoogde hij.

Scholz van zijn kant kapittelde Morawiecki over de gerechtelijke hervormingen die zijn nationalistisch-conservatieve regering al jaren aan het doorvoeren is. Die bedreigen volgens critici de onafhankelijkheid van het Poolse gerecht en zetten Warschau al jaren op ramkoers met Brussel. 'Europa is een gemeenschap van waarden en recht. We zijn verenigd door het idee van de rechtsstaat en democratie', maakte Scholz duidelijk. Hij hoopt dat de discussies tussen de Europese partners en Polen 'tot een heel goede pragmatische oplossing kunnen leiden'.

WOII

Morawiecki waarschuwde ook opnieuw voor de ingebruikname van Nord Stream 2, de gaspijpleiding die Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland moet brengen. Scholz hield zich op de vlakte. Ook herhaalde Morawiecki de Poolse roep om herstelbetalingen voor aangerichte schade in WOII. De bondskanselier erkende dat Duitsland in het verleden in Polen veel lijden heeft veroorzaakt, maar herhaalde ook dat die kwestie is geregeld in bilaterale verdragen. Nieuw was dat Scholz ook verwees naar de hoge Duitse bijdrage aan de Europese begroting, waarvan Polen de voorbije jaren aanzienlijk heeft geprofiteerd.

Over één dossier waren Morawiecki en Scholz het wel eens. De Duitse bondskanselier zegde Warschau zijn solidariteit en steun toe in het conflict met Wit-Rusland. Hij noemde de pogingen van president Aleksandr Loekasjenko om migranten in te zetten als politiek wapen 'onmenselijk'. 'Wij hebben de gezamenlijke opdracht om dat te verwerpen', stelde Scholz.

Op zijn eerste uitjes als bondskanselier naar Parijs en Brussel kwam Scholz de voorbije dagen voornamelijk gelijkgestemde staatslieden tegen. In Warschau daarentegen trof de sociaaldemocraat zondag één van de voornaamste stemmen van de nationalistische stroming in Europa. Morawiecki maakte Scholz duidelijk dat een federaal Europa in Polen als 'democratisch centralisme, bureaucratisch centralisme' wordt beschouwd. 'Europa zal sterk zijn als het een Europa van natiestaten is', betoogde hij. Scholz van zijn kant kapittelde Morawiecki over de gerechtelijke hervormingen die zijn nationalistisch-conservatieve regering al jaren aan het doorvoeren is. Die bedreigen volgens critici de onafhankelijkheid van het Poolse gerecht en zetten Warschau al jaren op ramkoers met Brussel. 'Europa is een gemeenschap van waarden en recht. We zijn verenigd door het idee van de rechtsstaat en democratie', maakte Scholz duidelijk. Hij hoopt dat de discussies tussen de Europese partners en Polen 'tot een heel goede pragmatische oplossing kunnen leiden'. Morawiecki waarschuwde ook opnieuw voor de ingebruikname van Nord Stream 2, de gaspijpleiding die Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland moet brengen. Scholz hield zich op de vlakte. Ook herhaalde Morawiecki de Poolse roep om herstelbetalingen voor aangerichte schade in WOII. De bondskanselier erkende dat Duitsland in het verleden in Polen veel lijden heeft veroorzaakt, maar herhaalde ook dat die kwestie is geregeld in bilaterale verdragen. Nieuw was dat Scholz ook verwees naar de hoge Duitse bijdrage aan de Europese begroting, waarvan Polen de voorbije jaren aanzienlijk heeft geprofiteerd. Over één dossier waren Morawiecki en Scholz het wel eens. De Duitse bondskanselier zegde Warschau zijn solidariteit en steun toe in het conflict met Wit-Rusland. Hij noemde de pogingen van president Aleksandr Loekasjenko om migranten in te zetten als politiek wapen 'onmenselijk'. 'Wij hebben de gezamenlijke opdracht om dat te verwerpen', stelde Scholz.