Poolse premier: 'Bedoeling van Poetin is om NAVO uit elkaar te spelen'

De Poolse regeringsleider Mateusz Morawiecki heeft gewaarschuwd voor pogingen van Rusland om de NAVO-landen uiteen te drijven. 'Het politieke doel van Poetin is om de NAVO uit elkaar te spelen, dus we moeten absoluut tonen hoe verenigd we zijn', zo heeft hij donderdag in Warschau verklaard na een ontmoeting met de Britse eerste minister Boris Johnson.

Mateusz Morawiecki © Belga Image