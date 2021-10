Het Poolse parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan het plan van de regering om een permanente versterking aan de grens met Wit-Rusland te bouwen. Aanleiding voor de infrastructuur is de groeiende toeloop van migranten uit crisisgebieden die via Wit-Rusland illegaal de EU willen binnenkomen.

Tijdens de stemming donderdag steunde de meerderheid van de parlementsleden het project, dat volgens minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski voorziet in de bouw van een 'solide, hoge barrière, uitgerust met een bewakingssysteem en bewegingsdetectoren'. Vertegenwoordigers en medewerkers van de Poolse regering spreken systematisch van een 'barrière' of 'barricade' - zij vermijden de term 'muur' die door de oppositie wordt gebruikt.

De regering in Warschau beschuldigt de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko ervan vluchtelingen uit crisisgebieden op georganiseerde wijze naar de buitengrens van de EU te brengen. Loekasjenko had eind mei - als reactie op strengere westerse sancties - aangekondigd dat zijn land migranten niet langer zou beletten door te reizen naar de EU.

Polen begon eind augustus al met de bouw van een tijdelijk hek langs de grens. Het gaat daarbij om een omheining van prikkeldraad van ongeveer 2,50 meter hoog, die door soldaten van het Poolse leger werd opgetrokken. Die omheining ruimt nu plaats voor een permanente barrière. Voor het project is een budget van zo'n 366 miljoen euro uitgetrokken.

