De Verenigde Staten zullen de passage door de strategische Straat van Hormuz garanderen, zo verzekerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag. Hij beschuldigde Iran er ook van verantwoordelijk te zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone door Houthi-rebellen in Jemen.

'Wat je moet onthouden, is dat we de vrijheid van scheepvaart door de straat zullen garanderen', aldus Pompeo in een interview met Fox News. 'Het gaat om een internationale uitdaging, belangrijk voor de wereld in zijn geheel. De Verenigde Staten zullen verzekeren dat alle diplomatieke beslissingen en andere daarvoor zullen worden getroffen.'

Een derde van de olie die via de zee wordt getransporteerd, passeert door de Straat van Hormuz, tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. Pompeo wou niet ingaan op de verschillende opties van Washington om de scheepvaart te beschermen, of om Iran te sanctioneren.

De Verenigde Staten stelt dat Iran verantwoordelijk is voor de ontploffingen op twee tankers in de Golf van Oman, Iran ontkent dat. De minister zei op CBS dan weer dat een Amerikaanse drone, van het type MQ-9 Reaper, op 6 juni is neergeschoten door een raket dat vanuit Jemen was afgevuurd 'met Iraanse steun'. Het centrale commando van het Amerikaanse leger verduidelijkte dat het ging om een verbeterde versie van een Iraanse grondluchtraket SA-7. Op 13 juni zou een andere poging hebben plaatsgevonden boven de Golf van Oman, na de aanval op de twee tankers.

De groeiende spanningen tussen Washington en Teheran doen vrezen dat de vijandelijkheden zullen escaleren. 'We willen geen oorlog. We hebben gedaan wat we konden om dat te vermijden', aldus de minister. 'De Iraniërs moeten heel duidelijk begrijpen dat we zulke acties zullen blijven ondernemen om Iran te ontraden zo'n gedrag te hebben.' Hij wou niet ingaan op het bewijs van de VS dat Iran achter de aanvallen zouden zitten.