Pompeo stelt omstreden oudgediende aan als speciaal gezant voor Venezuela

De 71-jarige oud-diplomaat is geen onbesproken blad: hij diende in de jaren tachtig onder president Reagan en verwierf daar dubieuze roem door enkele onfrisse praktijken.

Zo had Abrams berichten over een massamoord in El Salvador in 1981 geminimaliseerd Later moest hij vanwege zijn rol in de Iran-Contra-affaire schuld bekennen en werd hij voorwaardelijk veroordeeld. Voorts zou hij volgens een onderzoek van de Britse Observer afgeweten hebben van de plannen om een staatsgreep te plegen tegen toenmalig Venezolaans president Hugo Chávez en die ook goedgekeurd hebben.

Pompeo riep intussen alle landen op hem te volgen en Juan Guaidó te erkennen als Venezolaans president. Onder meer Mexico en Uruguay hebben hun steun uitgesproken voor huidig president Nicolas Maduro.

Het is al al een tijdje onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Maduro werd op 10 januari beëdigd voor een tweede termijn, waarbij de internationale druk op hem toenam om af te treden.

Opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido riep zichzelf woensdag echter uit tot interim-president van Venezuela en kreeg de steun van een aantal Amerikaanse landen. Europa vraagt dat er eerlijke verkiezingen worden georganiseerd. Het leger steunt vooralsnog Maduro.