Politieman in New York riskeert zeven jaar cel vanwege nekklem

In New York is een politieagent aangehouden omdat hij bij een arrestatie een nekklem had toegepast. In de staat New York is die praktijk strafbaar gemaakt na de de dood van George Floyd in Minneapolis. Floyd stierf nadat een agent minutenlang een knie op zijn nek had geplaatst.

De agent in New York wordt beschuldigd van wurging en poging tot wurging met verzwarende omstandigheden. Volgens de openbaar aanklager van Queens riskeert hij zeven jaar. De arrestatie dateert van zondag. Een voorbijganger nam er beelden van met zijn smartphone, maar ook de politie zelf heeft het beeldmateriaal uit de mini-camera's die de agenten zelf dragen intussen vrijgegeven. Daarop is te zien hoe drie zichtbaar dronken mannen woorden krijgen met de politie. Wanneer een van de mannen een blikje uit een vuilnisbak lijkt te nemen, werpen vier agenten zich op hem. Een van de agenten past daarop gedurende tien seconden een nekklem toe op de zwarte man, die daarop kort het bewustzijn lijkt te verliezen. De politie van New York heeft de nekklem al lang verboden, maar na de dood van George Floyd heeft het parlement van de staat New York en de gemeenteraad beslist om die techniek strafbaar te maken. Lees ook: Een maand na de dood van George Floyd: dit is er veranderd