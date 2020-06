De politie van New York heft een anti-misdaadeenheid op van zeshonderd politieagenten in burger, die vaak onder vuur ligt vanwege haar gewelddadig optreden. Ook Atlanta, in de staat Georgia, kondigde maandag politiehervormingen aan.

'Dit is een grote stap', zei politiebaas Dermot Shea maandag in New York, over de beslissing om de eenheid van politie in burger op te doeken. De beslissing is volgens hem vergelijkbaar zijn met die om fouilleringen zonder reden ('Stop and frisk') af te schaffen, waarbij heel vaak mensen met donkere huidskleur brutaal tegengehouden werden. Activisten verweten de betrokken politieagenten geregeld agressief optreden tegen minderheden.

Nadat verschillende Afro-Amerikanen om het leven kwamen door politiegeweld, zijn de voorbije weken honderdduizenden Amerikanen op straat gekomen. Ze eisen dat racisme en politiegeweld stopt. Velen scandeerden daarbij 'Defund the police', wat zoveel betekent als 'neem het geld van de politie af'. De staat New York keurde verschillende nieuwe wetten goed als reactie op de betogingen, bijvoorbeeld om wurggrepen te verbieden.

Maar volgens critici gaan de hervormingen niet ver genoeg. Shea verklaarde maandag dat de maatregel geen reactie is op het protest. De betrokken politieagenten zouden een nieuwe functie krijgen, recherchewerk bijvoorbeeld of politiewerk op wijkniveau.

Net als New York kondigde de stad Atlanta maandag politiehervormingen aan. Burgemeester Keisha Lance Bottoms gaf politieagenten bevel om nog slechts 'redelijk' geweld te gebruiken om iemand tegen te houden. Ook moet de politie de-escalatietechnieken gebruiken alvorens over te gaan tot dodelijk geweld. De maatregelen komen er nadat politie vrijdagavond een 27-jarige Afro-Amerikaan dood had geschoten. De agent werd ontslagen, en de plaatselijke politiebaas diende haar ontslag in.

