Politiekorps geschorst na bloedbad op Amerikaanse basisschool

Het bestuur van het schooldistrict in Uvalde, Texas, waar in mei 19 kinderen en twee leerkrachten in een school werden gedood door een schutter, kondigde vrijdag aan dat het alle politieagenten onder zijn toezicht schorst. Er was veel kritiek op de trage reactie op de tragedie.

Sinds de tragische gebeurtenis is de plaatselijke politie het onderwerp van hevige controverse, vooral omdat meer dan een dozijn agenten meer dan een uur buiten de klaslokalen hebben gewacht waar de schutter zich had verschanst, terwijl er binnen kinderen stierven. Nadat in augustus de politiechef van het schooldistrict, Pete Arredondo, na hevige kritiek werd ontslagen, heeft het bestuur nu besloten alle agenten die onder hem werken voor onbepaalde tijd te schorsen om de veiligheid in de openbare scholen van Uvalde te garanderen. “Gezien de recente ontwikkelingen (…) heeft het district besloten alle activiteiten” van dit kleine aantal agenten “voor onbepaalde tijd” op te schorten, aldus een verklaring.

Deze werknemers “zullen andere functies in het district vervullen”, aldus het document. Volgens het district is een grondige analyse van de reactie van de politie op de aanval nog gaande. Het bestuur “heeft in tussentijd gevraagd dat het Texas Department of Public Safety extra agenten levert” om de veiligheid van de scholen en naschoolse activiteiten te garanderen, voegde de verklaring eraan toe. Het bestuur verzekerde dat “de veiligheid van personeel en leerlingen niet in gevaar zal komen tijdens deze overgangsfase”.