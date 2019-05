Politieke onrust neemt toe in Turkije: Erdogan haalt slag thuis: opnieuw verkiezingen in Istanbul

Sarah Lamote Correspondent Ankara

Nu er nieuwe verkiezingen komen, houdt Turkije de adem in. De Turkse Verkiezinsraad besliste gisteren dat de uitslag van de verkiezingen in Istanbul ongeldig was, en dat er opnieuw gestemd moet worden. Een opsteker voor president Erogan, die de teleurstellende uitslag voor zijn AK-partij in twijfel trok. De komende anderhalve maand brengt ongetwijfeld een campagne waar alles uit de kast zal worden gehaald.