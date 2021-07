In Tunesië stelt het islamistische Ennahda, de grootste partij in het parlement, voor om vervroegde verkiezingen te houden. Zo'n stembusgang moet verzekeren dat het Noord-Afrikaanse land het democratische pad blijft bewandelen, aldus de partij.

Ennahda laakt in een mededeling 'de staatsgreep tegen de revolutie en de grondwet'.

'Ten behoeve van het democratische leven' is de partij 'klaar voor vervroegde gelijktijdige parlements- en presidentsverkiezingen'. Die moeten 'de bescherming van het democratische proces garanderen en vermijden dat vertragingen als voorwendsel worden aangewend om een autocratisch regime te behouden'.

Politiek steekspel

In Tunesië stuurde president Kais Saied zondag premier Mechichi de laan uit en schortte hij de werkzaamheden van het parlement op voor een periode van dertig dagen. Maandag zette Saied ook de ministers van Justitie en Defensie aan de dijk.

De president trekt alle macht naar zich toe op een moment dat het land door een zware sociaaleconomische crisis gaat. Vele Tunesiërs steunen het initiatief. Ze zijn al langer verbolgen over de wijze waarop de regering de coronacrisis heeft aangepakt. Het land kent één van de hoogste mortaliteitscijfers ter wereld.

Maar anderen vrezen voor een terugkeer naar een dictatoriaal regime, nadat een volksopstand in 2011 het lot van dictator Zine El Abidine Ben Ali had bezegeld. De oorzaken van die opstand zijn tien jaar later niet opgelost geraakt. Tunesië kampt nog steeds met hoge werkloosheidscijfers en de openbare infrastructuur gaat teloor.

Grootste partij

Ennahdha toont begrip voor de eisen van de bevolking, en steunt de protesten tegen de regering, maar de conservatieve partij vraagt Saied ook om het parlement te heropenen en een nationale dialoog te lanceren.

Ondanks zetelverlies bleef Ennahdha na de laatste parlementsverkiezingen in 2019 de grootste partij in het Tunesische parlement, met 19,6 procent van de stemmen. Partijleider Rached Ghannouchi is ook parlementsvoorzitter. Hij raakt het door veiligheidsdiensten bewaakte parlementsgebouw voorlopig niet in.

