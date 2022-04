De gouverneur van de centrale bank van Sri Lanka heeft maandag zijn ontslag aangeboden te midden van de politieke crisis in zijn land. De handel op de beurs werd kort na de opening bovendien een tijdlang opgeschort nadat de sterindex een diepe duik nam.

Sri Lanka verkeert in een politieke crisis nadat 26 van de 28 ministers zondag hun ontslag hadden aangeboden. Enkel premier Mahinda Rajapaksa en president Gotabaya Rajapaksa hebben hun functie niet verlaten. Zaterdag werd in het land de noodtoestand uitgeroepen na dagen van protesten tegen de inflatie en het economische beleid van de president. Na de ministers heeft nu ook de gouverneur van de centrale bank Ajith Cabraal zijn ontslag aangeboden.

Het is nog niet duidelijk of de president het ontslag heeft aanvaard. De aankondiging komt er een dag voor de centrale bank zijn rentebesluit ging bekendmaken. Onder Cabraal heeft de centrale bank de rente met meer dan 200 basispunten verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan. Die ligt vandaag rond de negentien procent. Cabraal werd in september 2021 benoemd tot hoofd van de centrale bank. Hij heeft zich ondanks de economische crisis in het land steeds verzet tegen een reddingsplan van het Internationaal Monetair Fonds. De crisis is ook te voelen op de beurs van Sri Lanka.

Kort na de opening werd de handel maandag korte tijd onderbroken nadat de sterindex S&P na de opening met 5,92 procent gezakt was. Wanneer er een verlies is van meer dan vijf procent wordt automatisch een afkoelingsperiode van een halfuur ingelast, aldus de Beurs van Colombo.

