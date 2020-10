Ongeveer veertig mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het politiecommissariaat van Champigny-sur-Marne aangevallen, een gemeente in de buurt van Parijs. Er werden vuurwerkpijlen op het commissariaat afgeschoten, maar niemand raakte gewond.

Het incident vond rond middernacht plaats. Verschillende politievoertuigen liepen schade op, net als de glazen toegangsdeur van het politiegebouw. Er is een onderzoek gestart naar de aanval op het kantoor in Champigny-sur-Marne. Voorlopig is er niemand opgepakt.

