Politiechef ontslagen na bloedbad op Amerikaanse basisschool

Drie maanden na de dodelijke schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas is de politiechef van het schooldistrict de laan uitgestuurd wegens de tergend trage reactie van de agenten. Dat melden verscheidene Amerikaanse media.

Het schoolbestuur van het stadje Uvalde in Texas besloot woensdag in een zitting achter gesloten deuren om politiechef Pete Arredondo uit zijn functie te ontheffen. De politiechef was kort na de schietpartij al met betaald verlof gestuurd.

Eind mei was een 18-jarige schutter de school binnengedrongen. Hij doodde er negentien kinderen en twee leerkrachten. Pas ongeveer een uur en een kwartier nadat de tiener het vuur had geopend, stormden agenten de school binnen en doodden ze hem.

Naast het bloedbad op zich zorgde ook de dramatische nalatigheid van de politie van het schooldistrict voor verbijstering. Er waren immers al snel 19 politieagenten in de hal voor het klaslokaal waar de schutter zich met de kinderen en leerkrachten had verschanst.

Meer dan drie kwartier lang ondernamen de agenten echter geen poging om het lokaal binnen te dringen. Ze verkozen te wachten op versterking, hoewel de kinderen meermaals om hulp riepen. Meerdere nabestaanden wreven de politieagenten aan dat ze levens hadden kunnen redden. Vooral de politiechef van het schooldistrict kwam onder druk, omdat hij al vroeg ter plaatse was en volgens zijn kritikasters verantwoordelijk was voor de coördinatie van de operatie.