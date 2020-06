Bij rellen in het centrum van de Duitse stad Stuttgart zijn in de nacht van zaterdag op zondag verschillende politieagenten gewond geraakt. 'De situatie is volledig uit de hand gelopen', zegt een woordvoerder van de politie.

Verschillende kleine groepen hebben de confrontatie met de politie gezocht. Er werd onder meer met stenen naar de agenten gegooid. Er werden ook winkelruiten vernield en voertuigen beschadigd. In de omgeving van Schlossplatz en Königstrasse, de winkelbuurt van Stuttgart, vonden ook plunderingen plaats.

De politie heeft alle beschikbare eenheden in de deelstaat Baden-Württemberg, waar Stuttgart onderdeel vanuit maakt, opgeroepen assistentie te verlenen.

Volgens de politie waren enkele honderden mensen bij de incidenten betrokken. 24 relschoppers werden opgepakt.

Van de mensen die werden gearresteerd, waren er zeven minderjarig en nog zeven tussen de 18 en 21 jaar oud. Het geweld was niet politiek gemotiveerd, maar werd vooral veroorzaakt door feestgangers en anderen die op zoek waren naar een gevecht.

De burgemeester van Stuttgart, Fritz Kuhn, is geschokt door wat er heeft plaatsgevonden. 'Een ding moet duidelijk zijn, Stuttgart is geen wetteloos gebied. Ik ben geschokt door het geweld, door het aanvallen van politieagenten en de onrust in onze stad. Het is een treurige zondag voor Stuttgart.'

