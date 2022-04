Een oud-politieagent die op 6 januari 2021 het Capitool in Washington DC bestormde, is maandag door een jury schuldig bevonden aan alle zes aanklachten.

De man was tijdens de bestorming werkzaam als politieagent, al had hij op dat moment geen dienst.

De man, Thomas Robertson, werkte bij de Rocky Mount politie in Virginia. Hij moest zich voor de rechter verantwoorden voor onder meer het belemmeren van de rechtsgang, het betreden van verboden terrein en het knoeien met bewijsmateriaal.

De jury hoorde verschillende getuigen, waaronder ook agenten van het korps in Washington die van dienst waren tijdens de bestorming, en een vroegere collega van Robertson. Eén van de agenten verklaarde dat hij die bewuste 6de januari met een stok werd geslagen door de verdachte. Er werden ook onlineberichten voorgelezen, waarin Robertson pleitte voor 'gewapende rebellie'.

Welke straf hem boven het hoofd hangt, wordt later bepaald. Van de meer dan 750 mensen die zijn aangeklaagd voor hun rol in de bestorming van het Capitool, is Robertson pas de tweede verdachte die het tot een rechtszaak met jury liet komen. De meeste verdachten troffen een schikking met de openbaar aanklager.

