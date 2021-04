Voormalig politieagent Derek Chauvin is dinsdag over heel de lijn schuldig verklaard aan de dood van de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd.

De rechter las dinsdagnamiddag lokale tijd het vonnis voor. De jury heeft hem schuldig verklaard aan de drie aanklachten: doodslag, doodslag door nalatigheid en onopzettelijk doden.

Binnen acht weken spreekt de rechter de straf voor Chauvin uit. Op doodslag staat een maximumstraf van 40 jaar opsluiting. Chauvin werd geboeid de rechtszaal uitgeleid.

'Dit is maar het begin, nu moet er dringend werk gemaakt worden van echte politiehervorming', zei commentator Eddie Glaude, professor Afro-Amerikaanse Studies aan de Princeton-universiteit, tegen nieuwszender NBC. 'Ik noem het verdict niet gerechtigheid', zei Keith Ellison, hoofdaanklager in de zaak, tegen de pers. 'Maar er is wel verantwoording afgelegd.'

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat de blanke agent Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt ('I can't breathe') en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

