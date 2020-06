Na de dood van de Afro-Amerikaanse man Rayshard Brooks (27) bij een politieactie in de Amerikaanse stad Atlanta heeft het openbaar ministerie een van de twee betrokken agenten aangeklaagd voor moord.

De agent gebruikte disproportioneel geweld, zei openbaar aanklager Paul Howard woensdag in Atlanta. De tweede agent is aangeklaagd voor zware slagen en verwondingen.

De dood van de 27-jarige man vorige week deed het protest tegen politiegeweld en racisme opflakkeren, nadat een tweetal weken eerder al een andere Afro-Afrikaanse man om het leven was gekomen in Minneapolis bij een politiecontrole. Brooks was in slaap gevallen achter het stuur van zijn auto, toen hij in de rij stond te wachten aan een fastfoodrestaurant.

De opgeroepen agenten stelden vast dat hij te veel had gedronken en wilden hem arresteren. Het kwam tot een handgemeen, Brooks greep de taser van een van de agenten en vluchtte weg. Een van de agenten schoot hem in de rug, waarop Brooks aan zijn verwondingen overleed.

Een agent is ontslagen, de andere voorlopig geschorst.

