Politie van Pakistan opent onderzoek naar ex-premier

De politie van Pakistan heeft een onderzoek geopend naar de vorige premier, Imran Khan. Dat schrijft de Britse zender BBC. Khan wordt beschuldigd bedreigingen te hebben geuit tegen politie en gerecht in een politieke speech die hij zaterdag gaf.

Daarin beschuldigde Khan de politiechef van Islamabad en een vrouwelijke rechter ervan zijn partijgenote te hebben mishandeld en opgesloten. “Je moet klaar zijn als we actie gaan ondernemen tegen jullie”, dreigde hij ermee. Volgens de politiediensten overtreedt de ex-premier hiermee de terrorismewet.

Het nieuws over het politie-onderzoek zet de politieke spanningen in het land nog meer op scherp. Honderden aanhangers van Khan verzamelden zondag voor zijn huis in Islamabad. Ze dreigden ermee “de hoofdstad in te nemen” als de politie Khan zou arresteren.

Khan werd in april opzijgezet en uitte sindsdien meermaals kritiek op de regering en het leger in Pakistan. Hij riep ook al op om nieuwe verkiezingen te organiseren. Zaterdag besliste de mediaregulator nog dat de toespraken van Khan niet meer live mogen uitgezonden worden.