De politie van de Nederlandse stad Rotterdam is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van beschuldigingen van discriminatie en mishandeling door een gezin dat begin december werd aangehouden.

Op 5 december raakten agenten in Dordrecht verwikkeld in een vechtpartij met een gezin, aldus de politie in een verklaring. Een 45-jarige man uit Dordrecht, zijn 18-jarige zoon en een 37-jarige vrouw werden aangehouden omdat ze drie agenten hadden belaagd. Een van de verdachten heeft twee weken in hechtenis gezeten.

Volgens de krant NRC is op camerabeelden van het voorval te horen dat de agenten verschillende keren op de drie mensen schelden met racistische termen. Ook zou het gezin meerdere malen met pepperspray in het gezicht zijn gespoten en zouden de vader en de vrouw - volgens de krant de moeder van het gezin - in het gezicht zijn geslagen. Een van de agenten zou anderhalve minuut zijn benen om de nek van de vader hebben geklemd.

'Voortvarendheid'

Eenmaal in het politiebusje zou een agent tegen de zoon hebben gezegd: 'Je bent al van stront. Waarom ruik je dan ook nog naar stront?'

De politie Rotterdam wil dinsdagavond niet inhoudelijk ingaan op de aangifte. 'We hebben de aangifte nog niet ontvangen. Die wachten we eerst af.' De camerabeelden worden meegenomen in het onderzoek. 'Dit zal met voortvarendheid worden opgepakt', aldus de politie.

