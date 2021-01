De politie heeft vrijdagavond een zwaarbewapende man ingerekend aan het Capitool in Washington. Hij poogde de controleposten nabij het Amerikaanse parlementsgebouw te passeren, blijkt uit een rapport van de politie. Joe Biden legt woensdag in het Capitool de eed af als volgende president van de Verenigde Staten.

De man in kwestie is Wesley Allen Beeler uit de staat Virginia. Het politierapport over zijn arrestatie bevestigt de info die de zender CNN eerder over de zaak verspreidde. De man had een geladen pistool bij zich en meer dan 500 kogels. Ook had hij een vervalst toegangsbewijs bij zich.

Na de bestorming van het Capitool door aanhangers van afscheidnemende president Donald Trump op 6 januari, is Washington in de aanloop naar de eedaflegging veranderd in een versterkte burcht. Betonblokken, prikkeldraad en dies meer moeten nieuwe rellen tegengaan. Doorgaans zakken honderdduizenden Amerikanen met de eedaflegging af naar Washington om de nieuwe president te steunen. Maar ditmaal is er vrees voor nieuw geweld. De National Mall, de langgestrekte vlakte tussen Capitool en het Washington Monument, zal daarom afgesloten zijn voor het publiek. Enkel personen met de juiste accreditatie zullen de zone aan het parlement inkunnen, waar duizenden soldaten ingeschakeld zijn om de veiligheid te garanderen.

