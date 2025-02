Politie redt 123 vrouwen die door Venezolaanse bende werden uitgebuit

De Peruaanse politie heeft 123 vrouwen, onder wie drie minderjarigen, gered die door de Venezolaanse bende Tren de Aragua seksueel werden uitgebuit. Dat hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

Honderden politieagenten namen deel aan de operatie in de Peruaanse hoofdstad Lima. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werden daar 23 mensen gearresteerd die ervan verdacht worden lid te zijn van de bende.

De agenten konden ‘drie minderjarige slachtoffers en 120 vermoedelijk meerderjarige slachtoffers redden’, aldus de politie in een persbericht. De slachtoffers zijn allemaal vrouwen.

De arrestanten zouden deel uit maken van een splintergroep binnen de Tren de Aragua-bende, genaamd Los Hijos de Dios. De groep is sinds 2021 actief in Peru.

Tren de Aragua werd in 2014 in de Venezolaanse staat Aragua opgericht, in het noorden van het land. De organisatie is ondertussen ook actief in andere landen, waaronder Colombia, Peru en Chili. (Belga)