Politie-operatie bij Amerikaanse woning van Turkse prediker Gülen

Reporters van plaatselijke radiozenders toonden op Twitter beelden van meerdere politievoertuigen. Een journaliste van zender BRC News13 twitterde dat de politie buren van Fethullah Gülen hebben opgeroepen binnen te blijven. Buren vertelden de verslaggeefster dat de politie naar een gewapende man zou zoeken.

Het regime in Turkije houdt Gülen, die in de VS in ballingschap leeft, verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Volgens de organisatie Alliance for Shared Values (ASV), die waakt over de activiteiten van Gülen, heeft een onbekende gewapende man proberen binnen te dringen in het complex waar de prediker vertoeft. Een bewaker heeft een 'waarschuwingsschot' afgevuurd, waarna de indringer op de loop ging. De politie zoekt hem.

Zonder rechtstreeks te beschuldigen, wijst de ASV erop dat de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onlangs 'operaties in het buitenland' heeft aangekondigd tegen de aanhang van Gülen. Ankara blijft de VS vruchteloos om zijn uitlevering vragen.