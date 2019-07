Politie Londen start onderzoek naar diplomatiek lek

De Metropolitan Police in Londen is een onderzoek gestart naar het lek van diplomatieke memo's dat geleid heeft tot het ontslag van de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten. Kim Darroch was woensdag opgestapt. Volgens hem was het 'onmogelijk' om nog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Kim Darroch, de voormalige Britse ambassadeur in de Verenigde Staten