Politie laat vier mannen vrij in onderzoek naar bomauto Noord-Ierland

Dat maakte de politie maandagavond laat bekend in een bericht op Twitter. Een vijfde man, van 50 jaar, blijft gearresteerd. Meer details ontbreken.

De stad Londonderry - Derry genoemd door de katholieken - in Noord-Ierland werd zaterdagavond opgeschrikt door een explosie van een geparkeerd voertuig voor het gerechtsgebouw. Als bij toeval raakte niemand gewond.

Speurders vermoeden dan een dissidente republikeinse groep, het New IRA, achter de aanslag zit. Die kwam in elk geval als een schok, want ze brengt de herinnering terug aan de 'Troubles', toen Noord-Ierland 38 jaar lang verscheurd was door sektarisch geweld tussen katholieke nationalisten, die een verenigd Ierland wilden, en protestantse unionisten, die binnen het Verenigd Koninkrijk wilden blijven. Ruim tien jaar geleden kwam een einde aan het gewapend verzet van het IRA.

In de nasleep van de explosie zondag werden een 42-jarige man, een 32-jarige man en twee jongemannen van 21 jaar opgepakt. Zij zijn nu "onvoorwaardelijk vrijgelaten", aldus een Twitter-bericht van de Noord-Ierse politie (PSNI).

Four men, aged 42,34 and two aged 21, arrested by detectives investigating the explosion at Bishop Street in Derry/Londonderry on Saturday 19 January, have been released unconditionally. A 50 year old man arrested earlier today remains in police custody