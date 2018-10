Politie houdt anti-terreuroperatie in het noorden van Frankrijk

De actie startte dinsdag om 6.00 uur en 'vond plaats in de preventie van terrorisme', verklaart de prefectuur in een mededeling. De activiteiten van de vereniging worden 'vooral gevolgd omdat de leiders verschillende terroristische organisaties en bewegingen steunen, die ideeën propageren die in strijd zijn met de waarden van de republiek', klinkt het nog.

Het ging om administratieve huiszoekingen, die sinds het einde van de noodtoestand in de herfst van 2017 mogelijk zijn. Op haar website zegt de vereniging 'Centre Zahra France' als doel te hebben om 'om de boodschap van de islam bekend te maken door de blik van de profeet en zijn familie, en om hun gedachten te vertalen en over hun werken te getuigen'. Volgens haar Facebookpagina is de organisatie in november 2009 opgericht.