De politie in Hongkong heeft in de nacht van zondag op maandag gewaarschuwd dat ze 'echte kogels' zal inzetten wanneer de demonstranten 'dodelijke wapens' gebruiken.

Het is het voor het eerst sinds de uitbraak van het protest, bijna zes maanden geleden, dat de politie met dergelijk geweld dreigt.

De waarschuwing van de politie komt er nadat een agent zondag een pijl in het been had gekregen bij de rellen nabij de Polytechnische Universiteit, die bezet wordt door de tegenstanders van de regering. Volgens de politie werden voorts ook katapulten en molotovcocktails gebruikt door de demonstranten.

De politie schuwde de grove middelen niet en zette het waterkanon in. Agenten vuurden rubberen kogels af en gebruikten traangas om de menigte uiteen te drijven.

'Als zij deze gevaarlijke acties blijven voortzetten, dan zullen we niet anders kunnen dan overgaan tot minimaal geweld, inclusief het gebruik van echte kogels', zegt Louis Lau, de woordvoerder van de politie, in een video die via Facebook werd verspreid.

De voormalige Britse kolonie kampt met de ergste politieke crisis sinds de teruggave aan China in 1997. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger. De demonstranten protesteren tegen de regering van Carrie Lam en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong.