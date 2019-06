Politie gebruikt traangas tegen manifestanten op eerste dag 'burgerlijke ongehoorzaamheid'

De politie heeft zondag in de Soedanese hoofdstad Khartoem traangas gebruikt tegen manifestanten die wegblokkades wilden opzetten op de eerste dag van de 'burgerlijke ongehoorzaamheid' in het land. De oppositie had daar zaterdag toe opgeroepen uit protest tegen de militaire machthebbers die beschuldigd worden van de brutale repressie van manifestanten eerder deze week.

Protest in Soedan (archiefbeeld). © Belga Image