De politie van Essex heeft een 36-jarige man opgepakt in verband met de dood van 39 Vietnamese migranten van wie de lichamen vorige maand in een koelaanhangwagen nabij Londen werden aangetroffen.

De man, die afkomstig is van het dorp Purfleet in Essex, werd maandagochtend gearresteerd 'op verdenking van doodslag, samenzwering met het oog op mensenhandel en het faciliteren van illegale immigratie', aldus de politie. Hij zit in hechtenis voor verhoor.

Eerder pleitte al een 25-jarige Noord-Ierse bestuurder van het koeltransport schuldig aan samenzwering voor hulp bij illegale immigratie tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019. De man bestuurde de vrachtwagen met de koelaanhangwagen nadat de oplegger het Kanaal had overgestoken vanuit Zeebrugge.

De lichamen van de 39 Vietnamezen werden op 23 oktober aangetroffen in Grays nabij Londen. Het betrof 31 mannen en acht vrouwen, de jongste waren twee vijftienjarige jongens.