Politie en actievoerders spelen kat-en-muisspel in Hong Kong

Het is zaterdagavond onrustig in de straten van Hongkong, waar opnieuw actie wordt gevoerd voor democratische hervormingen. Nadat nieuwe protesten eerst vreedzaam leken te verlopen, zijn actievoerders en ordetroepen opnieuw in een kat-en-muisspel verwikkeld geraakt. Van nieuw geweld is voorlopig nog geen sprake.

Hong Kong © Reuters