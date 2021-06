Brahim Ghali, de leider van de Polisario-beweging voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, is woensdagochtend geland in Algerije. Dat heeft de Spaanse staatsomroep RTVE gemeld. Ghali werd in een Spaans ziekenhuis behandeld tegen een coronabesmetting.

Ghali moest dinsdag nog voor de rechter verschijnen in Spanje, omdat hij door Marokko en mensenrechtenorganisaties wordt verdacht van onder meer oorlogsmisdaden, moord, genocide en marteling.

Het Spaanse hof bepaalde dat Ghali niet in hechtenis moest worden genomen en dat hij het land mocht verlaten.

Zijn aanwezigheid in Spanje leidde tot een diplomatieke crisis met Marokko. Hij werd zonder medeweten van Marokko naar Spanje overgeplaatst en opgenomen in een ziekenhuis in Logroño, in het noorden van Spanje.

De Polisario-beweging eist de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara. Dat gebied was een Spaanse kolonie, maar wordt nu voor een groot deel door Marokko bestuurd. Rabat beschouwt de beweging als een terroristische organisatie.

Lees ook:

Waarom u niets leest over de Westelijke Sahara en Trump er toch over tweette

Ghali moest dinsdag nog voor de rechter verschijnen in Spanje, omdat hij door Marokko en mensenrechtenorganisaties wordt verdacht van onder meer oorlogsmisdaden, moord, genocide en marteling. Het Spaanse hof bepaalde dat Ghali niet in hechtenis moest worden genomen en dat hij het land mocht verlaten. Zijn aanwezigheid in Spanje leidde tot een diplomatieke crisis met Marokko. Hij werd zonder medeweten van Marokko naar Spanje overgeplaatst en opgenomen in een ziekenhuis in Logroño, in het noorden van Spanje. De Polisario-beweging eist de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara. Dat gebied was een Spaanse kolonie, maar wordt nu voor een groot deel door Marokko bestuurd. Rabat beschouwt de beweging als een terroristische organisatie.Waarom u niets leest over de Westelijke Sahara en Trump er toch over tweette