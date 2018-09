Polen voor Hof van Justitie over verplichte pensionering van Hooggerechtshofrechters

Polen zal zich voor het Hof van Justitie moeten verantwoorden voor de verplichte pensionering van verschillende rechters van het Hooggerechtshof. De Europese Commissie is een procedure opgestart tegen het Oost-Europese land. Dat meldt de Commissie maandag. Deze hervorming, in gang gezet door regeringspartij PiS, gaat in tegen het Europees recht, meent de Commissie.

Volgens de Commissie brengt deze hervorming de onafhankelijkheid van justitie in gevaar. Als het Hof van Justitie die mening deelt, dan moet Polen de wet veranderen. Als het land daarop niet wil ingaan, dan riskeert het zware boetes.

Deze stap komt er omdat de Poolse regering, ondanks herhaaldelijk aandringen van de Commissie, de wet nog niet veranderde. Deze wet maakt deel uit van de omstreden hervorming van het Poolse gerecht.