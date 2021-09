Poolse grenswachters hebben sinds begin september meer dan 3.200 pogingen geregistreerd om illegaal het land binnen te komen vanuit Wit-Rusland.

Alleen al donderdag waren dat er 238, zo meldde een woordvoerster van de grenswacht vrijdag aan het persbureau PAP.

Zo zit aan de Pools-Wit-Russische grens een groep vluchtelingen al vijf weken vast in een bos bij het dorp Usnarz Gorny. De migranten zouden van Wit-Russische zijde worden voorzien van voedsel, drank en brandhout.

De regering in Warschau beschuldigt de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko ervan vluchtelingen uit crisisgebieden op georganiseerde wijze naar de buitengrens van de EU te brengen. Loekasjenko had eind mei aangekondigd dat Minsk migranten niet langer zou beletten door te reizen naar de EU als reactie op de verscherpte westerse sancties tegen de voormalige Sovjetrepubliek.

Omheining

Polen heeft de noodtoestand afgekondigd in het grensgebied met Wit-Rusland. Buitenlanders mogen er niet in. Bovendien bouwen soldaten van het Poolse leger een omheining. Volgens de minister van Defensie, Mariusz Blaszczak, is 60 kilometer van de grensbarrière al voltooid. De 418 kilometer lange grens van Polen met Wit-Rusland vormt ook een buitengrens van de EU.

