Poetins tegenstander Aleksej Navalni meteen na vrijlating weer opgepakt

De belangrijkste Kremlincriticus Aleksej Navalny is maandag opnieuw opgepakt, meteen nadat hij de gevangenis verliet. Hij zat een celstraf van dertig dagen uit voor de organisatie van een niet-toegelaten betoging. Navalny werd meegenomen naar een politiekantoor in het centrum van Moskou. Later op de dag zal hij voorgeleid worden bij een rechter, aldus zijn woordvoerder op Twitter.

Na zijn veroordeling van eind augustus beschuldigde Navalny de autoriteiten ervan hem op te sluiten om te verhinderen dat hij op 9 september een nieuwe betoging zou organiseren tegen de pensioenhervorming.

Ondanks die opsluiting trokken duizenden Russen de straat op om te protesteren tegen de hervormingen. De politie pakte tientallen mensen op.

Sinds de grote betogingen van 2011 en 2012 is Navalny de voornaamste oppositieleider geworden. Vooral bij jongeren scoort zijn anti-corruptiediscours. Navalny wilde zich kandidaat stellen bij de presidentsverkiezingen van maart, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt.