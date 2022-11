Poetins favoriete filosoof suggereert om Poetin zelf ten val te brengen

Ja, u las de titel correct. Een van de belangrijkste Russische figuren die ‘het brein van Poetin’ wordt genoemd, heeft op Telegram opgeroepen om president Vladimir Poetin ten val te brengen. Alexander Doegin liet doorschemeren dat de Russische president zelfs zou moeten worden gedood na de vernederende nederlaag van Moskou in Cherson.

De ultrarechtse nationalist Alexander Doegin is de eerste belangrijke Rus die het stilzwijgen heeft verbroken over de groeiende afkeer van Poetins mislukte invasie in Oekraïne. De dochter van Doegin werd in augustus met een autobom vermoord.

“Putin’s brain”, Alexander Dugin, calls for Russian leader to be killed for his failures in Ukraine. The Russians can accept all sorts of terrible atrocities, but can’t handle their strongman to be a loser. https://t.co/8bFRnyRL9u — Bill Browder (@Billbrowder) November 12, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het gaat Doegin echter niet om de wreedheden van Rusland in Oekraïne. Hij wil de invasie escaleren. De terugtrekking van de Russische troepen uit Cherson ziet hij als het kwetsen van de Russische trots.

Some people spoke about Dugin’s letter from yesterday, here’s the full translation. He states that Russian authorities reached the limit of what they can surrender. He blames Putin directly for the failures and low-key threatens him with death. https://t.co/SHbZCikkRY pic.twitter.com/U397Swv2RM — Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Poetins favoriete ideoloog citeert uit een verhaal van de Golden Bough van James Frazer waarin de koning wordt gedood omdat hij er niet in slaagde het te laten regenen tijdens een droogteperiode. Daarop werd zijn maag opengereten.

In zijn tirade schreef Doegin: ‘We geven de heerser absolute volheid van macht, en hij redt ons allemaal, het volk, de staat, het volk, de burgers op een kritiek moment.’

‘Als hij zich daarvoor omringt met stront of spuugt op sociale rechtvaardigheid, is dat onaangenaam, zolang als hij ons maar redt. En wat als dat niet lukt? ‘Dan – het lot van de ‘koning van de regens’.’

Kort nadat hij zijn uitbarsting op Telegram had geplaatst, werd zijn tirade tegen Poetin verwijderd. Hij ontkent ondertussen zijn boodschap als zijnde fake news en zou Poetin nog altijd steunen. Het is wel opvallend dat het zogezegde fake news nog steeds in een Italiaanse versie bij een bevriende thinktank te lezen is.