Poetin wil ook kernraketten bouwen als VS dat doet

Poetin zegt, in verklaringen die het Russische staatspersbureau TASS publiceert, te begrijpen dat de Verenigde Staten uit de bilaterale afspraak met Rusland willen stappen, omdat er andere landen zijn die ook zulke kernwapens aan het bouwen zouden zijn. 'Onze Amerikaanse partners menen nu dat de situatie zo veel veranderd is, sinds INF (Intermediate-Range Nuclear Forces, red.) in 1987 getekend werd, dat Washington ook zulke wapens moet hebben. Wat is het antwoord van onze zijde? Eenvoudig. Wij zullen hetzelfde doen.'

Eerder op de dag had de Russische stafchef Valery Gerasimov landen die Amerikaanse ballistische raketten zouden stationeren bedreigd met tegenmaatregelen. "Niet het grondgebied van de Verenigde Staten, maar de landen die Amerikaanse kruisraketten voor de korte en middellange afstand laten stationeren, worden het doel van vernietiging bij een antwoord van Rusland", klonk het.

Het INF-verdrag uit 1987 voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. De Verenigde Staten hadden Rusland dinsdag voor een ultimatum van 60 dagen gesteld om het INF-verdrag te respecteren en bepaalde kruisraketten te vernietigen, omdat ze Moskou ervan beschuldigen het verdrag te schenden.

Volgens Poetin heeft Washignton geen bewijzen geleverd van een schending van het verdrag. Het werd enkel als een voorwendsel gebruikt voor een beslissing die al veel eerder in het geheim genomen werd, meent Poetin.